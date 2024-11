Calciomercato Milan, si pensa al ritorno di Brahim Diaz

Il trequartista del Real Madrid potrebbe far comodo nuovamente al calciomercato Milan: ecco tutti i dettagli

Il calciomercato Milan sta valutando in questi giorni il possibile ritorno di Brahim Diaz, trequartista attualmente al Real Madrid ma con un passato importante in rossonero dal 2020 al 2023.

Quest’anno solamente 254 minuti in 9 presenze con la maglia dei Blancos per il calciatore e perciò non sarebbe da escludere un ritorno a Milano, come ha raccontato La Gazzetta dello Sport.

Theo Hernandez, grande amico di Brahim, potrebbe giocare un ruolo chiave per quanto riguarda la trattativa. Sebbene la formula del prestito risulti difficile e non ci sia ancora una valutazione, a Milano filtra pacato ottimismo.