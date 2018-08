Accostato al Milan negli ultimi giorni, Rodrigo Caio è un obiettivo dell’Olympique Lione: testa a testa per il brasiliano

E’ pronto per il salto di qualità Rodrigo Caio. Il centrale difensivo brasiliano è un cardine del San Paolo ma a ventiquattro anni sembra pronto per lo sbarco in Europa. Accostato a numerosi club italiani nelle ultime sessioni di mercato, il calciatore è finito nel mirino del Milan targato Leonardo, alla ricerca di un’alternativa per il pacchetto arretrato.

Ma non solo: secondo quanto riporta la stampa francese, Caio è un obiettivo dell’Olympique Lione di Bruno Genesio. Le 10 Sport sottolinea che il club francese ha avviato i contatti con gli agenti del calciatore: un incontro andato in scena a Lione la scorsa settimana, con un primo colloquio sul possibile contratto. Molto dipenderà dalle altre piste, con l’OL che pensa anche a Ruben Dias e Yerry Mina.