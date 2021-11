Calciomercato Milan, sfida alla Juve per Kamara

Calciomercato Milan, anche la Juve è alla ricerca di rinforzi a centrocampo. Non tramonta l’idea Kamara per i due club

C’è anche il 22enne Boubacar Kamara sul taccuino del Milan per il centrocampo. Come riferito da Tuttosport, il nome è ancora vivo: il giovane può lasciare il Marsiglia subito per gennaio o giugno.

Il giocatore, infatti, è in scadenza di contratto a fine stagione e va verso lo svincolo. Anche la Juventus è in corsa per Kamara e sarebbe pronta a sfidare la concorrenza.