Calciomercato Milan, sirene dalla Russia per Castillejo

Castillejo lascia il Milan? Si apre una nuova trattativa per la cessione dell’esterno spagnolo. I dettagli e il punto della situazione

Si apre una nuova pista per l’addio di Samu Castillejo: in uscita dal Milan da ormai diverse settimane, l’esterno spagnolo ha ricevuto numerose offerte dalla Spagna, nessuna di queste poi andate a buon fine. Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, si sarebbe aperta una trattativa tra la società rossonera e il CSKA Mosca proprio per la cessione del classe ’95.

Attualmente si sarebbero semplicemente intavolati i primi discorsi tra le due parti, ma l’affare non è ancora vicino alla chiusura. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

