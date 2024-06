Calciomercato Milan, Zirkzee SORPASSA Lukaku: QUESTA cosa farà la DIFFERENZA

Le ultime sul possibile nuovo attaccante del Milan, con il duello tra Zirkzee e Lukaku. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Joshua Zirkzee sarebbe ancora il preferito del Milan per sostituire Giroud nella prossima stagione. L’olandese ha una clausola rescissoria per liberarsi dal Bologna da 40 milioni di euro, ma il vero problema sono i 15 chiesti dal procuratore per le commissioni.

I rossoneri sono disposti ad arrivare al massimo a 45 milioni di euro totali, altrimenti vireranno sull’opzione Lukaku. Per il belga il Chelsea ha fissato un prezzo di 38 milioni di euro, ma il Milan potrebbe attendere e provare a prenderlo in prestito a condizioni più convenienti.