Montpellier, colpo Mongongu per la difesa: è ufficiale

Novità di mercato per il Montpellier: la formazione di Ligue 1 ha ufficializzato l’acquisto del centrale difensivo Cedric Mongongu

Nuovo rinforzo in arrivo per il Montpellier. La formazione di Ligue 1 ha ufficializzato questa mattina, tramite il proprio sito internet, l’acquisto del centrale difensivo Cedric Mongongu: il 27enne ha messo nero su bianco un contratto fino al 30 giugno 2017.

I DETTAGLI – Mongongu arriva in arancioblu a parametro zero: dopo aver giocato diverse stagioni in Francia tra Monaco ed Evian TG, il difensore ha vissuto un’esperienza in Super Lig turca con l’Eskisehirspor. L’avventura all’estero è terminata lo scorso gennaio e ora per Mongongu ecco il ritorno in patria.