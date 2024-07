Calciomercato Monza, SFUMA Keylor Navas: NUOVO nome per la porta

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Monza in porta dopo la cessione di Di Gregorio. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è ormai sfumato il sogno Keylor Navas per il Monza. Nonostante fossero già fissate le visite mediche, poi slittate, l’accordo tra le parti non è arrivato, facendo saltare la trattativa.

Adesso il nuovo nome per il club brianzolo è quello di Rui Patricio, ex giocatore della Roma. Il portiere portoghese garantirebbe esperienza e affidabilità per un colpo a parametro zero.