Calciomercato Napoli, annuncio netto di MANNA SU GYOKERES: ecco COS’HA DETTO direttamente dal ritiro di Dimaro

Gyokeres è uno dei pezzi pregiati di questa sessione di mercato. Un’autentica macchina da gol in servizio allo Sporting Lisbona che, giustamente, per farlo andare via richiede tanto.

Giovanni Manna, direttamente dal ritiro del Napoli, ha risposto in modo netto su alcune voci di mercato. Alla domanda di un tifoso su Gyokeres, il dirigente ha sentenziato: «Impossibile». La questione attaccanti, senza la cessione di Osimhen, rimane comunque bloccata.