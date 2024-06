Calciomercato Napoli, due torri in attacco per Antonio Conte: ecco i nomi

Calciomercato Napoli, inizia a prendere forma la squadra di Conte: il tecnico in attacco punta su una coppia fisica, Lukaku il sogno

Antonio Conte chiama Lukaku a Napoli: l’attaccante belga di nuovo protagonista del calciomercato estivo e ancora una volta sull’asse Londra-Italia. Dopo l’addio all’Inter e la parentesi alla Roma, l’attaccante potrebbe ripartire da Napoli, dove troverebbe il tecnico che più lo ha valorizzato e con cui vorrebbe ripartire.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il destino del belga è legato però a quello di Osimhen: Victor è ormai promesso partente, ma l’offerta del Chelsea, destinazione preferita dal nigeriano, non è ancora arrivata e con il cambio sulla panchina dei blues potrebbe non arrivare e si aspettano mosse da parte del PSG o dall’Arabia Saudita. La possibilità che resti esiste e Conte si è già detto pronto ed interessato a revitalizzare il giocatore, riportandolo ai livelli della stagione dello Scudetto, anche se il rischio di avere un calciatore demotivato esiste.

In attesa dell’arrivo di un’offerta congrua per Osimhen, si ragiona su chi mettere accanto a Lukaku in caso del suo arrivo alla corte di Conte. L’ultima suggestione è quella di Lucca: il tecnico salentino vuole due punte fisicamente dominanti e il piemontese, che l‘Udinese riscatterà dal Pisa, è il profilo individuato dal tecnico, che crede nei suoi margini di crescita.