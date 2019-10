Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz al centro di un duello di mercato tra Real e Barça

Fabian Ruiz è nel mirino di Barcellona e Real Madrid, ma il Napoli pensa al rinnovo dello spagnolo

Fabian Ruiz sarà sicuramente uno dei giocatori più ambiti del prossimo mercato. Real Madrid e Barcellona si sfideranno in estate per il centrocampista spagnolo e, ovviamente, il Napoli pensa a come blindare il suo gioiello.

Il club partenopeo non ha intenzione di privarsi di Fabian Ruiz ne a stagione in corso ne a fine campionato. La dirigenza sta pensando di offrire un nuovo contratto con una clausola di rescissione che superi i 100 milioni di euro.