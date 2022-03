Il Napoli ha il suo esterno sinistro: preso Olivera dal Getafe

Il Napoli sta lavorando sotto traccia per il mercato estivo: Giuntoli ha chiuso per l’arrivo di Olivera dal Getafe, la conferma arriva direttamente dalla Spagna

Il Napoli non pensa soltanto al campionato, ma sta lavorando sotto traccia per il mercato estivo. Giuntoli è al lavoro costante per anticipare la concorrenza e avere già le idee chiare in vista di giugno.

In questo senso il direttore avrebbe chiuso per l’arrivo di Olivera dal Getafe. La conferma arriva direttamente dal presidente della squadra spagnola: «Il suo trasferimento in Italia credo sia in una fase avanzata». Undici milioni più qualche bonus, questo l’affare per la catena sinistra del Napoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.