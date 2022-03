Napoli, Verona per tre punti e mercato: due gli obiettivi azzurri

Il Napoli è atteso dalla sfida con l’Hellas Verona: occasione buona per i tre punti e per parlare di mercato, due gli obiettivi azzurri

Il Napoli è atteso dalla sfida contro l’Hellas Verona per trovare i tre punti e restare agganciata alle milanesi in vetta. Quella con l’Hellas non è solo valida per la classifica, ma gli azzurri hanno due obiettivi di mercato.

Barak e Tameze sono finiti nella lista di Giuntoli e oggi per il Napoli potrebbe anche essere un’occasione per parlare di mercato in vista dell’estate. Lo riporta il Corriere dello Sport.