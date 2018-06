Annunciato l’addio alla Fiorentina, Milan Badelj è pronto per vivere una nuova avventura: il centrocampista croato è finito nel mirino di Juventus e Napoli, le ultime sul suo futuro

Terminata una stagione difficile, per la scomparsa del capitano Davide Astori, ma positiva in termini di prestazioni, 27 presenze con due reti a referto, Milan Badelj è pronto a dare l’addio alla Fiorentina. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2018, il centrocampista croato ha annunciato di non rinnovare con i viola e si è scatenata l’asta per accaparrarsi le sue prestazioni.

E, come riporta Radio Crc, c’è un nuovo ribaltone: contrariamente alle indiscrezioni degli ultimi giorni (leggi anche: Napoli favorito sulla Juventus per il croato: le ultime), la Juventus è in vantaggio sul Napoli nella corsa al metodista croato. L’affare tra la dirigenza partenopea e l’entourage dell’ex Amburgo non è decollato e la Juve resta in pole, ma prima di finalizzare l’accordo deve cedere qualche centrocampista.