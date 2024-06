Calciomercato Napoli, NUOVO nome per l’ATTACCO: interessa anche ad un’altra squadra di SERIE A

Il Napoli aggiunge un altro profilo alla lista del possibile sostituto di Victor Osimhen. Questa è l’ultima voce di mercato

Da Victor a Vitor, il passo è breve. Il Napoli deve sostituire Osimhen e per farlo serve un profilo all’altezza del capocannoniere azzurro del terzo Scudetto. Secondo Il Mattino, il nuovo nome arriva dalla Spagna.

Più precisamente da Barcellona: Vitor Roque, classe 2005, non sta trovando tantissimo spazio in blaugrana e il valore si aggira sui 40 milioni. Per questo non è da escludere che la trattativa possa entrare nel vivo nonostante il pressing anche della Fiorentina.