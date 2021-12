Calciomercato Napoli, obiettivo Casale: può essere una trattativa lampo

Calciomercato Napoli: gli azzurri seguono Casale del Verona, può essere una trattativa lampo

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per sostituire Kostas Manolas, rientrato in patria all’Olympiacos. Uno degli obiettivi degli azzurri sarebbe Nicolò Casale del Verona. Il centrale ha totalizzato 18 presenze in questa stagione, diventando uno dei punti fermi della squadra di Tudor.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere una trattativa lampo che si potrebbe chiudere in breve tempo una volta che l’Hellas avrà trovato il sostituto di Casale.