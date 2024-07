Calciomercato Napoli, dal PSG allo SCAMBIO con Lukaku con il Chelsea: il PUNTO sul FUTURO di Osimhen

Le ultime sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, nel mirino di PSG e Chelsea. Tutti i dettagli

Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, nel mirino di PSG e Chelsea.

FUTURO OSIMHEN – «Il grande argomento del giorno è Victor Osimhen, ancora una volta: l’attaccante nigeriano è sul mercato. Abbiamo sentito molte cose su Victor, ma cosa sta succedendo in questo momento? Spieghiamo qual è la situazione. Ieri ho detto: Osimhen vuole ancora lasciare il Napoli e il Napoli vuole ancora prendere Lukaku. Quindi il Napoli e il nigeriano concordano sulla decisione di separarsi quest’estate. Questa è l’intenzione e c’è l’accordo con il Paris Saint-Germain del giocatore, ma ora sono quasi dieci i giorni di stand-by tra PSG e Napoli, non tra PSG e Osimhen, perché il giocatore ha detto sì al Paris Saint-Germain già 20 giorni fa».

PSG – «Quindi Osimhen sarebbe desideroso di trasferirsi al Paris Saint-Germain. Ma tra PSG e Napoli, tutto è completamente in stand-by e non avanza, ad oggi. Ciò che ho aggiunto è che il Napoli potrebbe essere aperto ad aggiungere Victor Osimhen nelle trattative con il Chelsea per Romelu Lukaku. Secondo le mie informazioni, Chelsea e Napoli hanno discusso delle possibilità riguardanti Osimhen e Lukaku. Quindi questo è quello che è successo negli ultimi giorni e posso confermarlo. Posso confermare che Osimhen vuole andarsene, posso confermare che il Napoli vuole trovare una soluzione per lui e posso confermare che il Napoli vuole ingaggiare e vuole fortemente Lukaku, c’è già l’accordo con il giocatore per un contratto di tre anni».

SCAMBIO CON IL CHELSEA – «Posso confermare che tra Napoli e PSG è tutto incompleto a oggi per Osimhen, dopo che il PSG ha rifiutato di accettare le condizioni decise dal Napoli. Posso anche confermare che Napoli e Chelsea hanno parlato nelle ultime 24/48 ore: una storia esclusiva di ieri. Poi martedì abbiamo avuto novità importanti dall’agente di Victor Osimhen, con una dichiarazione pubblica sui suoi account social, è un agente italiano di nome Roberto Calenda. E in questa dichiarazione, ha annunciato che Osimhen non sta considerando l’ipotesi di un prestito. Non ha negato la storia sul Chelsea, perché è la realtà. Quindi Napoli e Chelsea rimangono in contatto per Romelu Lukaku. Per coinvolgere Osimhen in quest’operazione hanno bisogno di una formula diversa per l’accordo. Deve essere un trasferimento a titolo definitivo, ma al momento è ancora nella fase iniziale della discussione. In questo momento non possiamo dire che un accordo sarà completato oggi, stanotte o domani. Non siamo a quella fase ci vorrà tempo e non è, fidatevi, qualcosa di imminente non è qualcosa per oggi, non è qualcosa per mercoledì, non è qualcosa per giovedì. Ci vorrà del tempo per capire cosa succederà con Victor Osimhen. Quindi questo è il punto. Questa è la storia. Ci immergeremo a fondo nei prossimi giorni, la sensazione è che per un eventuale scambio tra Napoli e Chelsea, è necessario che le condizioni fissate siano rispettate. Questo è il messaggio di Osimhen».