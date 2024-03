Mercato Napoli, nomi da sogni per sostituire Osimhen: il piano

Le ultime sul possibile sostituto di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo la probabile cessione in estate

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli si starebbe già muovendo per individuare il sostituto di Victor Osimhen. Il nigeriano verrà infatti ceduto in estate per una cifra tra i 110 e i 130 milioni di euro.

Ad ereditare la pesante eredità del nigeriano sarà probabilmente uno tra Santiago Gimenez e Jonathan David. Il messicano del Feyenoord ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, mentre il canadese ha un contratto in scadenza con il Lille nel 2025 e potrebbe essere un’occasione di mercato.