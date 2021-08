Calciomercato Napoli: il Saint Etienne dice no al prestito per Youssuf

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista in questi ultimi giorni di calciomercato: secco no del Saint Etienne all’offerta per Youssuf

Cristiano Giuntoli continua a lavorare per regalare un centrocampista a Luciano Spalletti prima della fine del mercato. Voci sui calciatori militanti in Serie A ancora non confermate, come quelle su Amrabat e Vecino.

Come riporta la Gazzetta Dello Sport, Giuntoli ha provato a strappare Youssuf al Saint Etienne con un prestito secco. No del club francese alla proposta che vorrebbe almeno inserire l’obbligo di riscatto.