Calciomercato Napoli: proposto Danilo, giovane gioiello dell’Ajax – ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli: agli azzurri è stato proposto Danilo, giovane attaccante brasiliano dell’Ajax

Per la prossima stagione, il Napoli è alla ricerca di una punta vista la probabile partenza di Arkadiusz Milik. Il club partenopeo vorrebbe puntare su un profilo giovane e di prospettiva e sulla scrivania degli azzurri sarebbe capitato un nome che raccoglie queste qualità. Come raccolto da Calcionews24, al club azzurro è stato proposto Danilo Pereira da Silva, per tutti semplicemente Danilo; giovane attaccante brasiliano classe 1999 dell’Ajax.

La punta verdeoro è cresciuta nelle giovanili del club olandese, segnando a valanga tra l’Under 19 e l’Under 21 dei lancieri. Ha esordito anche in prima squadra e alla sua prima partita in Europa League è andato in gol contro il Getafe. Il contratto di Danilo con l’Ajax scade tra due anni e il suo prezzo si aggira tra i 4 e i 6 milioni di euro. Il Napoli ha accolto con favore la proposta, rimandando però una decisione definitiva. Il giovane attaccante è infatti brasiliano e andrebbe a occupare un posto da extracomunitario. Per questo motivo, gli azzurri vorrebbero attendere l’evolversi della situazione relativa a Osimhen e, nel caso in cui la trattativa non dovesse chiudersi, potrebbero aprire la trattativa con l’Ajax per Danilo. Gli azzurri si sono quindi detti interessati, ma bisognerà attendere.