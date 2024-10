Calciomercato Napoli, Raspadori nel mirino di tre big italiane. Addio per l’attaccante partenopeo?

Calciomercato Napoli, tutti vogliono Raspadori: tre big italiane mettono nel mirino l’attaccante partenopeo. Le ultime

Come riferito da Repubblica, il calciomercato Napoli del prossimo gennaio potrebbe cedere Raspadori in attacco in vista della seconda parte di stagione

Raspadori ha poco spazio nel Napoli, Atalanta e Milan si fanno sotto. Il Milan ha preso informazioni. E’ alla ricerca di una seconda punta, capace di giocare al fianco di Morata. La valutazione resta alta: il Napoli lo lascerebbe partire solo per un’offerta di 30 milioni di euro.