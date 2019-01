Calciomercato Napoli: è fatta per Rog al Siviglia in prestito con diritto di riscatto

Il Siviglia è sempre più vicino a Marko Rog, il centrocampista del Napoli. La squadra spagnola sarebbe vicina all’acquisizione del croato, uno dei pochi giocatori che non ha trovato spazio e continuità nell’ampio turnover di Carlo Ancelotti. Rog, arrivato a Napoli tre stagioni fa, ha collezionato 67 presenze in azzurro, realizzando due reti. Il Siviglia, che già nelle scorse settimane si era interessato a Rog, sarebbe vicinissimo all’acquisizione con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Secondo il Mundo Deportivo l’affare sarebbe ai dettagli, questione di ore. Si attendono sviluppi invece sulla vicenda Allan–Psg: ora che la mediana di Ancelotti rimarrà orfana del croato, ci si chiede se sarà ancora possibile la cessione di Allan alla società di Al-Khelaïfi.