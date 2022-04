Calciomercato Napoli, Terrier o Haller per sostituire Osimhen: i dettagli

Calciomercato Napoli: gli azzurri pensano al possibile sostituto di Osimhen. Sulla lista di Giuntoli anche Terrier e Haller

Le voci sul possibile addio di Victor Osimhen a fine stagione si fanno sempre più insistenti. Così il Napoli si è messo a lavoro per individuare il degno erede del bomber nigeriano. Come riportato da La Repubblica, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Martin Terrier, 25enne del Rennes che nella classifica marcatori in Ligue 1 è alle spalle solo di Mbappé con 21 gol. Il francese è valutato circa 25 milioni ed è un attaccante che abbina doti fisiche a una grande tecnica.

Il Napoli starebbe guardando con attenzione anche a Sebastien Haller dell’Ajax, ma sull’ivoriano c’è la concorrenza di tante big europee.