Calciomercato Napoli, ag. Veretout: «Manca interlocutore della Fiorentina»

Calciomercato Napoli, Mario Giuffredi, agente di Veretout parla della trattativa tra il suo assistito e il club partenopeo

Si registrano rallentamenti nella trattativa tra il Napoli e Veretout. Ne ha parlato l’agente del centrocampista, Mario Giuffredi a Radio CRC: «A me non risulta che ci sia già il sì della Fiorentina per Veretout al Napoli».

«Su Veretout ci sono tante squadre, 4-5 importanti italiane ed estere. Non mi piace fare nomi. Manca un interlocutore della Fiorentina, lì vedremo se poi il Napoli si farà avanti per chiudere».