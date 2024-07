Calciomercato Napoli, giorno di visite per Spinazzola e Rafa Marin

Calciomercato Napoli, giorno di visite mediche per i due nuovi acquisti; intanto nel mirino dei partenopei c’è un nuovo centrocampista

Giornata di visite mediche per il calciomercato del Napoli: oggi a Roma visite mediche in corso per Leonardo Spinazzola, arrivato a parametro zero dalla Roma, e Rafa Marin, preso ad 11 milioni dal Real Madrid. I due oggi rimarranno nella capitale e domani raggiungeranno la squadra.

Intanto, come riportato dalla BILD, i partenopei hanno individuato un nuovo rinforzo per il centrocampo: si tratta di Emre Can, ex della Juve e ora al Borussia Dortmund. I tedeschi richiedono 15 milioni, mentre i napoletani ne offrono 10.