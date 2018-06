Calciomercato: niente Milan per Fellaini, il belga rinnova con lo United

Marouane Fellaini, obiettivo del Milan, rinnova con il Manchester United allontanando tutte le voci di mercato sul suo conto.

Il Milan, dopo la sentenza dell’UEFA che lo ha condannato a rimanere fuori dalle coppe europee per due anni, sta riorganizzando il calciomercato in attesa anche dell’appello. La dirigenza rossonera, difatti, vuole capire come muoversi in questa finestra di calciomercato estiva e quali reparti rinforzare. Attualmente non ha effettuato grandi colpi, ad esclusione di Pepe Reina strappato a parametro zero al Napoli. E ci sono aggiornamenti su Fellaini…

Nel mirino del Milan, però, ci sono diversi giocatori anche di spessore, ma uno di questi oggi si è allontanato definitivamente. Marouane Fellaini, difatti, attualmente impegnato con il Belgio ai Mondiali di Russia, ha appena rinnovato con il Manchester United fino al 2020. Il centrocampista belga, dunque, rimarrà ai Reds e i rossoneri dovranno valutare altre ipotesi per rinforzare la linea mediana.