Calciomercato Parma, Ngonge a gennaio in cambio di quel fuoriclasse? L’asse che si potrebbe concretizzare con il Napoli

Calciomercato Parma, Ngonge potrebbe finire tra i crociati: occhio a questo possibile scambio in vista di gennaio

Secondo quanto riportato da SportParma.com, il calciomercato Parma vede per gennaio un possibile scambio con il Napoli: in grado però di favorire anche la squadra crociata che ha bisogno di giocatori giusti per conquistare la salvezza.

Infatti si sta pensando ad uno scambio con i partenopei: dentro Ngonge per dare subito Bonny ad Antonio Conte che lo vuole subito in squadra a partire da gennaio.