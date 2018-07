Calciomercato Roma, c’è Alphonse Areola nel mirino di Monchi in caso di partenza di Alisson: il francese può dare l’addio al Psg dopo l’arrivo di Buffon

Alisson resterà alla Roma o sarà ceduto per oltre 70 milioni di euro? Questo il quesito principale dei tifosi giallorossi, con l’estremo difensore brasiliano finito nel mirino di Chelsea, Liverpool e Real Madrid. Ma, in caso di cessione, il direttore sportivo Monchi non vuole farsi cogliere impreparato: fari puntati su Alphonse Areola.

Come sottolineato da L’Equipe, il terzo portiere della Nazionale francese è pronto a dare l’addio al Psg dopo l’arrivo nella Capitale di Gianluigi Buffon. La dirigenza preferirebbe la partenza di Trapp, ma il venticinquenne non ha intenzione di vivere una stagione da spettatore: seguito anche dal Napoli, Areola è il preferito di Monchi e potrebbe essere lui a cogliere l’eredità pesante di Alisson.