L’attaccante del Paris Saint Germain, Mbappè, ha messo fine alle voci che di mercato che lo vedevano al Real Madrid per la prossima stagione

Kylian Mbappé resterà al Psg, almeno per un’altra stagione. Nel post-gara della sfida Scudetto contro il Monaco di ieri sera, partita nella quale è stato autore di una doppietta, l’attaccante francese ha parlato del suo futuro ai microfoni di Canal Plus. Il centravanti ha messo fine alle voci che lo vedrebbero al Real Madrid nella prossima stagione.

Ecco le sue parole: «Il mio futuro? Sono qui, sono nel progetto. Il Real? E’ un bene per il Real Madrid che sia tornato Zidane, ma lo seguirò semplicemente come un ammiratore. L’ultimo ad aver segnato 30 goal era Papin? Lo sapevo, lo sapevo. Sono contento, ma la stagione non è finita e quindi posso segnarne altri. Volevamo davvero questo titolo, siamo delusi per l’eliminazione in Champions League contro il Manchester United, ma sarò comunque felice se vinceremo la Coppa di Francia insieme al campionato».