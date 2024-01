Calciomercato, il Real spaventa il Liverpool: tentativo per Van Dijk

Le ultime sull’interesse del Real Madrid per Virgil Van Dijk del Liverpool dopo l’addio di Jurgen Klopp. I dettagli

Momento di incertezza in casa Liverpool dopo l’addio di Jurgen Klopp. Secondo quanto riportato da Defensa Central, il Real Madrid vorrebbe approfittarne in estate per portare in Spagna Virgil Van Dijk.

Il difensore olandese si è detto ancora incerto sul futuro senza Klopp e per questo potrebbe decidere di lasciare i Reds. Il suo contratto è inoltre in scadenza nel 2025.