Calciomercato, Ricci fortemente nel mirino di quella squadra (che prima ha bisogno di cedere)

Calciomercato, Oaktree spinge per Ricci: prima di affondare il colpo con il Torino serve prima cedere quel giocatore

Tra i piani degli uomini del calciomercato Inter c’è quello di andare ad intervenire nel ruolo di regista, come vice Calhanoglu. Posizione dove anni fa si è decisi di puntare su Kristjan Asllani, ma che oggi, a distanza di tempo, comincia a sembrare una scelta sbagliata quella di averlo preferito a Samuele Ricci. A puntare sull’altro centrocampista ex Empoli è stato invece il Torino, che ora si gode i frutti della sua esplosione e, qualora lo venderà in estate, lo farà per una super cifra. La pretendenti non mancano ma i nerazzurri sono fortemente interessati. Lo conferma Calciomercato.com, che spiega come tale operazione sia caldeggiata dalla stessa proprietà Oaktree. Prima serve però operare una cessione: per l’appunto quella di Asllani.

CALCIOMERCATO INTER, L’INTRECCIO CON ASLLANI – «I due affari sono per forza di cose collegati, è vero, l’albanese ha rinnovato da poco il contratto con i nerazzurri ma questo non esclude una sua partenza. Già in estate era arrivata qualche richiesta per l’ex Empoli, che lo stesso Asllani era sembrato intenzionato ad ascoltare. L’Inter ai tempi non aveva pronta un’alternativa e decise di rimandare la questione, che potrebbe ripresentarsi nel prossimo giugno. Asllani può far gola per diversi motivi, tra questi anche un ingaggio alla portata di molti club, sia in Italia che in Europa e chissà che non possa interessare allo stesso Torino».

RICCI UN COLPO DA INTER – «L’idea Ricci intanto avanza, il ragazzo a Milano raccoglie le preferenze di tutti, italiano, giovane e forte: in una volta sola sarebbero felici dirigenza, allenatore e proprietà. Prima però dovranno incastrarsi molti pezzi e questo è un aspetto che aggiunge sicuramente incognite alla faccenda. Il progetto di Oaktree è chiaro, a giugno si interverrà sul mercato con l’obiettivo di comprare calciatori Under 25, tre o quattro colpi per sistemare la rosa, ringiovanirla e creare valore. Samuele Ricci ha tutto per essere un colpo da Inter».