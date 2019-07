Calciomercato Roma: accelerata per Veretout, le ultime

La Roma starebbe cercando di anticipare la concorrenza e comprare Jordan Veretout: accelerata di Petrachi per il centrocampista

Come riferisce il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, la Roma starebbe cercando di accelerare per Jordan Veretout e battere la folta concorrenza. Si registrano, infatti, nuovi contatti con la Fiorentina per arrivare al centrocampista francese.

Sul tavolo per il calciatore un quinquennale da 3 milioni netti più bonus. Il Milan (principale sponsor Giampaolo) e il Napoli inseguono ma non mollano. Possibile che la situazione si evolva nelle prossime ore.