Calciomercato Roma, accordo totale per la partenza di Borja Mayoral

Calciomercato Roma, Borja Mayoral lascia il club giallorosso. C’è l’accordo anche con il Real Madrid per il suo trasferimento

Come riferito da AS, Borja Mayoral a breve lascerà la Roma. L’attaccante spagnolo non è mai entrato in sintonia con Mourinho e, quindi, cambierà aria già nei prossimi giorni.

Accordo totale tra i giallorossi e il Real Madrid per il termine del prestito, con i blancos che gireranno poi, sempre in prestito, il calciatore al Getafe fino a fine stagione.