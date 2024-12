Calciomercato Roma, Dybala nel mirino del Galatasaray: la Joya ha parlato con Icardi! Le ultimissime

Calciomercato Roma, Paulo Dybala è finito nel mirino del Galatasaray: la Joya avrebbe anche parlato con l’ex Inter Mauro Icardi! La situazione

Il Galatasaray è forte su l’ex Juve Paulo Dybala, dopo l’incontro con l’agente, confermato dal vicepresidente Ozturk, ci sono altri aggiornamenti. Il Messaggero insiste ribadendo che il calciatore non ha dato ai giallorosso segnali di voler andar via, anzi ha chiesto un rinnovo di contratto con la possibilità di spalmare il suo stipendio su più anni. Nessuna risposta, per ora, dalla società. La stessa fonte, aggiunge però che, la Roma non si accontenterebbe solo di liberarsi di un grosso ingaggio, ma vorrebbe monetizzare la sua partenza. Il Galatasaray però valuta l’opzione Dybala solo a parametro zero o con un indennizzo molto basso.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Dybala avrebbe avuto un confronto con l’ex Inter Mauro Icardi su un eventuale trasferimento al Galatasaray. Il quotidiano, aggiunge che la Roma vorrebbe almeno 3/4 milioni di euro per fare una piccola plusvalenza. Situazione da monitorare.