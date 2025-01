Calciomercato Roma, segnali d’apertura da Frattesi: può cambiare il futuro, la posizione dell’Inter

Le ultime sull’interessamento della Roma per il ritorno in giallorosso di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter. I dettagli

Novità importanti sul futuro di Davide Frattesi tra Inter e Roma, come riportato da Paolo Assogna e Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport.

ASSOGNA SU FRATTESI – «A me risulta che Frattesi ha mandato segnali alla Roma, sono arrivati messaggi di apertura a Trigoria».

IL PUNTO DI MARCHETTI E LA POSIZIONE DELL’INTER – «Se l’Inter aprisse ad una sua cessione, cosa che non ci risulta abbia fatto, ci vogliono da 40 milioni di euro in su. Ma non ci sarebbe solo la Roma.

Resta difficile che parta a Gennaio comunque ma la stessa Inter dice “se c’è un problema parliamone adesso altrimenti se ne riparla a Giugno”».