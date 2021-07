Calciomercato Roma, anche i giallorossi su Luis Diaz. Le ultime

Anche la Roma si starebbe muovendo per Luis Diaz, capocannoniere dell’ultima edizione della Copa America con la Colombia

La Roma avrebbe messo gli occhi su Luis Diaz. Il giocatore si è laureato capocannoniere dell’ultima edizione della Copa America, conclusasi questa notte, e ha una valutazione di 80 milioni.

In pole position ci sarebbe il Tottenham, come riporta Antenna 2, ma nelle ultime ore sarebbe emerso l’interesse anche di Inter e, in aggiunta, della squadra allenata da Josè Mourinho. Il Porto, come detto, ha blindato il colombiano con una clausola pesante, le contendenti sperano di chiudere a 20 milioni. Anche se probabilmente la quotazione rimarrà elevata.