Calciomercato Roma, si infittisce l’asse con la JUVENTUS: ecco un altro bianconero finito in orbita giallorossa

La Roma bussa in casa Juventus per quanto riguarda il ruolo di centrocampista centrale. Il calciatore è stato scartato da Thiago Motta

Da una parte l’interesse per Chiesa, dall’altro quello per Abraham. Juventus e Roma stanno trattando su più fronti in questi giorni di mercato e ora sarebbe spuntata una nuova pista interessante.

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigente della Roma avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Arthur, reduce dall’esperienza alla Fiorentina ma di proprietà della Juventus.

I giallorossi vorrebbero acquistare il calciatore solo in prestito, ma in ogni caso c’è l’interessante di due club di Premier League ovvero l’Everton e il Newcastle.