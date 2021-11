Calciomercato Roma, dalla Spagna Mou prepara l’assalto a Depay

La Roma potrebbe puntare molto sul mercato di gennaio per rinforzarsi: priorità terzino, ma Mou potrebbe preparare l’assalto a Depay

La Roma torna a sorridere con la terza vittoria consecutiva dopo Genoa e Zorya. Il sorriso non basta però a placare le voglie giallorosse di rinforzarsi sul mercato ed ecco che Pinto e Mou stanno parlando per capire come procedere.

Secondo quanto riportato dal El Nacional, la Roma sarebbe pronta ad offrire 40 milioni di euro per arrivare a Memphis Depay del Barcellona. Una cifra elevata, ma che fa capire quanto i giallorossi siano proiettati sul mercato, anche se la priorità al momento è il terzino.