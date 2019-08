Calciomercato Roma, dall’Inghilterra un nome nuovo per l’attacco in caso di mancato arrivo di uno tra Higuain e Icardi

C’è un nome nuovo sul taccuino della Roma. Alla voce attaccante. Si tratta di Batshuayi, con i giallorossi che pensano al belga di proprietà del Chelsea per completare il reparto nelle mani di Fonseca.

Un’idea che potrebbe sovvertire tutti i piani nel domino di attaccanti in Serie A che dovrebbe comprendere anche Dzeko, Icardi e Higuain. Una variabile in più in un gioco di incastri che appassionerà i tifosi da qui al 2 settembre