Calciomercato Roma, non solo Lipsia per Schick: le ultime sulle trattative che potrebbero portare il ceco lontano dai giallorossi

Patrick Schick è sempre dato come partente in casa Roma. L’attaccante ceco è reduce dall’ennesima stagione deludente e non ha affatto ripagato il grande investimento della società giallorossa.

Come riportato da Sky Sport, su Schick è sempre vivo l’interesse del Lipsia, ma oggi si registra anche l’apprezzamento dello Schalke 04 che potrebbe inserirsi nella corsa all’attaccante ceco, sempre più lontano dalla Roma.