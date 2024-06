Calciomercato ROMA, operazioni SPAGNOLE in arrivo. ECCO qual è la situazione di RODRIGO RIQUELME e SERGIO GOMEZ. Cosa manca alla firma

Calciomercato ROMA, operazioni SPAGNOLE in arrivo per Ghiolfi. Tutti i dettagli e cosa manca concretamente alla firma

La Roma si sta muovendo per regalare due giocatori spagnoli a Daniele De Rossi. Secondo il Corriere dello Sport, Souloukou e Ghisolfi proseguono la trattativa con l’Atletico Madrid per l’attaccante Rodrigo Riquelme e intanto hanno chiesto informazioni al Manchester City per Sergio Gomez, il terzino seguito anche dalla Real Sociedad.

Riquelme ha ricevuto la visita del suo agente mentre si trova in vacanza. Il quotidiano romano scrive che «La trattativa è in corso tra la Roma e i colchoneros, resta il divario tra la domanda e l’offerta, una forbice di circa dieci milioni di euro. Gli spagnoli chiedono 30 milioni, Ghisolfi per avvicinarsi dovrebbe offrire tra i 23 e i 25 milioni di euro aggiungendo qualche bonus. Un punto di incontro si potrà trovare, e probabilmente se lo augurano tutte le parti». Il laterale basso ha invece giocato poco con Pep Guardiola e avrebbe un costo di 8 milioni.