Roma, Pinto vola a Londra: si cerca la chiusura per Abraham

Tiago Pinto atteso a Londra entro due giorni. La Roma vuole chiudere per l’acquisto di Tammy Abraham: le ultime

Stando a quanto riportato da The Athletic, Tiago Pinto sarebbe atteso a Londra nei prossimi due giorni per provare a chiudere per il passaggio di Tammy Abraham dal Chelsea alla Roma. L’accordo tra i club sarebbe stato trovato, ma manca ancora quello con l’attaccante, al momento orientato verso il trasferimento all’Arsenal.

L’operazione, se si dovesse concludere, comporterebbe una spesa sui 40 milioni di euro per i giallorossi, con diritto di riacquisto per i londinesi. Si proverà a chiudere il prima possibile.