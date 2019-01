Thiago Maia-Roma, ecco l’alternativa a Dendoncker

Calciomercato Roma, spunta anche Thiago Maia per la mediana: il brasiliano del Lille l’alternativa a Dendoncker e Weigl

Dendoncker, Weigl ma non solo: la Roma monitora altri profili per la mediana di Eusebio Di Francesco. Il direttore sportivo Monchi butta un occhio anche in Francia, secondo La Voix du Nord: giallorossi sulle tracce di Thiago Maia.

24enne di proprietà Lille, Maia ha raccolto 12 presenze con i Dogues e in passato è stato accostato anche a Milan e Inter. Il quotidiano transalpino sottolinea che servirebbe un’offerta superiore ai 10 milioni di euro per convincere il Lille, ma non è da escludere il prestito con diritto di riscatto: attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…