La Salernitana cerca una seconda punta di esperienza: i granata hanno puntato Caprari. Su di lui anche lo Spezia

La Salernitana, dopo Bonazzoli, pesca ancora in casa Sampdoria. I granata sono alla ricerca di una punta che conosce bene la Serie A e Caprari risponde chiaramente a questo identikit. Si inserisce anche lo Spezia però, come riporta Sky Sport.

Contatti con la Sampdoria anche per il difensore Julian Chabot. Spezia alla carica dunque per Caprari visti i rallentamenti per il ritorno di Piccoli.