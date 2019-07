Calciomercato Sampdoria, Capezzi in uscita: ecco i due club interessati

Leonardo Capezzi è uno dei nomi in uscita in casa Sampdoria: ben due club si sono interessati al giocatore. I dettagli

La Sampdoria si muove sul mercato in uscita. Il nome sull’uscio è quello di Leonardo Capezzi, al centro di uno scambio con due club di Serie A che si sono interessati al giocatore. Il primo è la Spal con Federico Viviani che approderebbe alla Sampdoria.

L’altra ipotesi si chiama Atalanta, con Nicolas Haas che sarebbe la pedina di scambio per Capezzi. Come informa Gianluca Di Marzio, una esclude l’altra ed entro domani si deciderà quale via percorrere. Con la Spal ci sono stati contatti anche poco fa e sembra al momento la via più praticabile.