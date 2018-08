Philipp Max sul taccuino della Sampdoria: i dettagli

Ultimi giorni di mercato in Italia, Sampdoria sulle tracce di Philipp Max: il terzino dell’Augusta nel mirino di Walter Sabatini

Dato l’addio a Ivan Strinic, passato al Milan a costo zero, la Sampdoria è al lavoro per completare il reparto difensivo con l’acquisto di un terzino sinistro. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza, l’ultima idea porta in Germania: Philipp Max.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Kicker, Walter Sabatini ha messo nel mirino l’elegante mancino dell’Augusta: il club di Bundesliga lo valuta 15 milioni di euro, cifra eccessiva per i doriani. Attesi aggiornamenti, la situazione si può sbloccare nei prossimi giorni…