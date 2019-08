Calciomercato Sampdoria: Rigoni in arrivo, i dettagli

La Sampdoria, dopo aver perso Defrel, ha chiuso per Emiliano Rigoni: l’ex Atalanta è pronto ad approdare alla corte di Di Francesco

Sfumato Defrel, la Sampdoria rilancia e chiude per due acquisti. Uno è Simeone, l’altro è Emiliano Rigoni, del quale oggi è prevista la chiusura.

Come racconta Gianluca Di Marzio, dopo l’incontro di ieri tra la dirigenza blucerchiata e lo Zenit, per l’argentino si definirà il tutto nelle prossime ore. Entrambe le operazioni saranno in prestito con obbligo di riscatto: circa 10 milioni verranno spesi per Rigoni; circa 15, invece, per Simeone.