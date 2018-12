Duncan piace al Milan: c’è anche la Juventus

Calciomercato Milan, contatti per Duncan del Sassuolo: il centrocampista ghanese piace anche alla Juventus, le ultime

Tra rinnovo e mercato: settimane decisive per il futuro di Alfred Duncan, cardine del Sassuolo targato De Zerbi. Il centrocampista ha collezionato ottime prestazioni in questa prima parte di stagione e il suo profilo torna ad essere accostato ai top club italiani: secondo quanto riporta Sportitalia, ci sono stati dei contatti tra il Milan e l’entourage per sondare il terreno.

I neroverdi valutano il cartellino del classe 1993 attorno ai 20 milioni di euro, ma i rossoneri devono fare i conti con la concorrenza: sull’ex Sampdoria c’è anche la Juventus, che lo sta seguendo e apprezzando. Il Diavolo cerca un’alternativa per la mediana e il ghanese fa gola a Leonardo e Maldini: mossi i primi passi concreti, attesi aggiornamenti…