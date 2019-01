Lucioni al Sassuolo, è fatta: accordo con il Lecce

Calciomercato Sassuolo, innesto in difesa per De Zerbi: accordo raggiunto con il Lecce per Fabio Lucioni, ecco i dettagli

Nuovo rinforzo per il Sassuolo di Roberto De Zerbi, pochi minuti fa è giunto l’accordo: Fabio Lucioni sarà un nuovo calciatore neroverde. La dirigenza ha raggiunto l’intesa totale con il Lecce secondo quanto riporta Sky Sport.

Giunto in giallorosso in estate dopo l’esperienza al Benevento, il centrale difensivo completerà il pacchetto arretrato a disposizione di De Zerbi, che ha lavorato con lui in Campania. Nove reti e una rete in questa prima parte di stagione, operazione che si aggira attorno ai 2 milioni di euro.