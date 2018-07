Gian Marco Ferrari nel mirino di due club spagnoli: Real Betis e Siviglia pronte ad assicurarsi il difensore del Sassuolo

Dopo una stagione in prestito alla Sampdoria, Gian Marco Ferrari potrebbe lasciare nuovamente il Sassuolo, società in cui ha fatto ritorno dopo il mancato riscatto da parte del club blucerchiato. Adesso, per il difensore classe 1992 si profila un’esperienza all’estero: come riportato da Sportitalia, Real Betis e Siviglia potrebbero dar vita a un’asta per il giocatore. Il Siviglia ha già presentato un’offerta scritta al club neroverde, mentre il Real Betis è pronto a inserirsi per assicurarsi le prestazioni del difensore, il cui nome è stato accostato anche ad altri club esteri quali West Ham e Olympique Marsiglia.