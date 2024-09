Calciomercato Serie A, l’opinione di Caressa: «QUELLA SQUADRA ha fatto un mercato da 8»

Calciomercato Serie A, il VOTO di Caressa per quella squadra: «Per me è un 7,5, quel RINNOVO è stato IMPORTANTISSIMO»

Tramite video sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha commentato cosi il calciomercato Serie A.

PAROLE-«Do 7.5/8. A chi? All’Inter perché gli acquisti li ha fatti presto: ha coperto i ruoli che Simone Inzaghi voleva coprire. Da anni è una squadra che va per la sua strada, non ha ceduto, che è importante. Il rinnovo di Lautaro è importantissimo. La società si muove sempre bene e per tempo: se non ha rafforzato la squadra, l’ha tenuta a livello e già vuol dire avercela fortissima»